Bursa kahve sektöründe de iddialı

Yaklaşık 20 yıl önce kurulan Bakgörler Gıda'nın Alaaddinbey Mahallesi'nde bulunan fabrikasında kahvenin her çeşidi ve çikolata üretimi yapılıyor.

Ulusal ve uluslararası geçerliği bulunan kalite sertifikalarına sahip olan firma, bir yandan ülke çapındaki büyük marketler zincirlerinin tedarikçiliğini de üstlenirken, diğer yandan 25 ülkeye ihracat yapma başarısını gösteriyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı 13 bin 500 metrekarelik fabrikada gösterilen üretim başarısı, Bursa’yı tekstil, otomotiv ve gıda gibi sektörlerin dışında kahvede de ön sıralara taşıyor.

Bakgörler Gıda Genel Müdürü Murat Taydaş, yaptığı açıklamada, teknolojileri, üretim kapasiteleri ve yetişmiş iş güçleriyle sektörde ülke genelinde ilk 3 sırada yer aldıklarını söyledi. Üretimin her aşamasında kalite ve hijyene büyük önem verdiklerini vurgulayan Taydaş, "Çok dinamik bir firmayız. İnovasyona büyük önem veriyoruz. Arge çalışmalarını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Tüketicilere her daim kaliteli, hijyenik ve lezzetli ürün sunabilmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

