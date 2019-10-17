Dündar, dünyaca ünlü tablonun başrolünde

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursalı fotoğrafçı Neslihan Sağır Çetin’in ‘Resmi Mekan’ adlı fotoğraf sergisini gezdi. Başkan Dündar, dünyaca ünlü Türk ressam Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ adlı tablosunda yer alan kaplumbağa terbiyecisinin kıyafetlerini giyerek tabloyu canlandırdı.

Bursalı fotoğrafçı Neslihan Sağır Çetin, geçmişte Osman Hamdi Bey, Jean Leon Gerome, John Frederick Lewis, Rudolf Ernst gibi ünlü ressamlar tarafından yapılmış resimleri, fotoğraflara yansıttı. Tablolardaki insan unsurlarını tiyatro oyuncuları canlandırırken, resimlerdeki tarihi mekanlar için ise Yeşil Türbe ve Yeşil Cami gibi mekanlar kullanıldı.

Resimlerin neredeyse bire bir canlandırılarak fotoğraflandığı sergi, “Panorama 1326 Bursa” Fetih Müzesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezerek eserleri inceledi. Dünyaca ünlü ressamların eserleri ile fotoğraflar arasındaki benzerlikleri inceleyen Başkan Dündar, Osman Hamdi Bey’in dünyaca bilinen ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ adlı tablosunda yer alan kaplumbağa terbiyecisinin kıyafetlerini giyerek tablonun bir canlandırmasını yaptı. Tablodaki gibi eline neyi alan, etrafına da maket kaplumbağaları sıralayan Başkan Dündar, tablonun adeta aynısını canlandırarak fotoğrafçı Neslihan Sağır Çetin’e poz verdi.

Tablodaki insan figürünün birebir aynısını canlandıran Başkan Dündar, sergideki fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi. Ressamlar tarafından yapılan tablolar ile Neslihan Sağır Çetin’in mizansenini yaptığı fotoğrafların neredeyse aynı olduğunu ifade eden Başkan Dündar, tüm Bursalıları 10 Kasım’a kadar ziyarete açık olan sergiyi gezmeye davet etti.

Başkan Dündar, Osman Hamdi Bey’in ünlü tablosunun yapımına Yeşil Cami’de başladığını belirterek, “Dünyaca ünlü tablosunun yapımına Bursa’da başlayan Osman Hamdi Bey, daha sonra bu tabloyu kendi atölyesinde bitirmiştir. İncelenen resmi tarihi belgelerde Osman Hamdi Bey’in Bursa’da uzun soluklu bir çalışma hayatının olduğu ve Yeşil Camii’ni beş kez ziyaret ettiği görülmektedir. Osman Hadi Bey’in diğer tabloları incelendiğinde Yeşil Cami’nin yer aldığı beş resminin daha olduğu tespit edilmiştir. 1906 yılında çizilen tablo, Türk resim sanatının en meşhur ve en pahalı tablosu unvanına sahip. Bu ünlü tablonun kendisi olmasa da bugün fotoğrafa yansıtılmış şekli, ilk çizilmeye başladığı Bursa’ya geri geldi” dedi.

BURSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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