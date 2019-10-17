Mustafakemalpaşa Belediye Meclisinden harekata tam destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi olağanüstü toplantısında, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk ordusuna tam destek mesajı yayınlarken, Başkan Kanar ve tüm meclis üyeleri asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.

İlçedeki Siyasi Parti Başkanlarının da katıldığı Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın başkanlığında Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı. Meclis toplantı salonunda Barış Pınarı Harekâtı ortak bildirisi oy birliği ile kabul edildi. Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına tek vücut olarak tam destek verdi.

Olağanüstü Meclisin tek gündem maddesi olarak görüşülen oturumda Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini söyleyen Başkan Mehmet Kanar, “Aynı zamanda böyle bir gündemle toplanmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Teröristler ve onları destekleyen içdış mihraklara karşı bir bütün olarak toplandıklarını ifade eden Başkan Kanar, Şanlı Türk Ordusuna şimdilik manevi olarak destek verdiklerini gerekirse cepheye gitmeye hazır olduklarını belirtti.

Başkan Kanar, bölgenin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatını Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi olarak desteklediklerini söyledi. Mecliste grubu bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Parti sözcüleri Barış Pınarı Harekatını destekleyen, terörü ise lanetleyen ortak bir tavır sergiledi.

Barış Pınarı Harekatını desteklemek amacıyla verilen önergede; “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir” ifadeleri yer aldı.

Önergenin okunmasının ardından sunulan oylamaya tüm meclis üyeleri hep birlikte el kaldırarak evet dedi. Oy birliği ile desteklenen Harekattan bir kez daha birlik mesajı çıktı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Meclis üyeleri daha sonra Şanlı Türk Bayrağı önünde asker selamıyla Kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.

BURSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:30

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.