Dört ayağını bağlayıp denize attılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 bacağı bağlanarak, denize atılan bir yavru köpek ölüsü görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan vahşet hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekti.

Gemlik'te geçen hafta perşembe günü bir evin bahçesine girdiği için kafasından darbe alarak öldürülen kedinin ardından ayakları bağlanmış köpek yavrusunun da ölüsü karaya vurdu. Pazar sabahı sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpeği görenler yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatırken, kısa adı BUHAYDER olan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Derneği savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın duyulmasının ardından inceleme ve basın açıklaması yapmak için Kumsaz Sahiline giden Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri başka bir olaya tanık oldu. Aynı yerde bir köpek ölüsünün daha bacakları bağlı şekilde denizden karaya vurduğunun haberini aldı.

BURSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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