Öğretmenlerden asker selamı

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Bursa'nın İznik ilçesinde öğretmen ve müdürler Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdi.

Tacir köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve okul müdürleri, Mehmetçiğimize asker selamı göndererek Barış Pınarı Harekâtına destek verdiler. Eğitimciler, "Allah ordumuzu korusun" diye de mesaj gönderdi.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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