Başkanlar Bölüğü Barış Pınarı Harekatına katılmak için dilekçe verdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 Siyasi Partinin ilçe başkanı Barış Pınarı Harekatına katılmak için dilekçe verdi. Ortak mesajla Mehmetçikle birlikte omuz omuza görev almaya hazırız dedi.

AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, DP, SP ve BBP ilçe başkanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

AK Parti ilçe başkanı Murat Hallaçoğlu, CHP ilçe başkanı Serda Tandoğan Kuru, İYİ Parti ilçe başkanı Tevfik Demir, MHP ilçe başkanı Nebih Algan, DP ilçe başkanı Ahmet Kaymaz, BBP ilçe başkanı Hüseyin Has ve SP ilçe başkanı Sönmez Duman gönüllü askerlik başvurusu için askerlik şubesine giderek başvuru dilekçelerini Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci'ye teslim etti.

Konuyla ilgili ortak açıklamada bulunan ilçe başkanları milyonlarca insanın yurtlarından olduğunu, göç yollarına düştüğü ve öldüğünü belirterek "bu zulme dur diyen devletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız" dediler.

Sınır hattında terör koridorunun ortadan kaldırılması, cinayet şebekesinin yok edilmesi, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi için mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak ve gerek görülürse görev almak için hazır olduklarını ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, "Bizler de başkanlar bölüğü olarak DAEŞ / PKK / PYD / YPG terör örgütlerinin, emperyalist güçlerin karşısında savaşmaya hazırız. Allah askerimizi korusun. Güç versin" şeklinde konuştu.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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