(ÖZEL) Türk Cumhuriyetlerinden Mehmetçik’e Barış Pınarı Destanı Türküsü Bursalı öğrenim görevlisinin besteleyip Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle birlikte seslendirdiği Barış Pınarı Destanı isimli türkü sosyal medyada büyük ilgi gördü Türküyü seslendiren öğretmen ve yabancı uyruklu öğrenciler harekatta zafer kazanan Mehmetçiklere asker selamı verdi

Bursalı öğrenim görevlisinin besteleyip Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle birlikte seslendirdiği "Barış Pınarı Destanı" isimli türkü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın Suriye’nin kuzeyine barış ve huzuru getirmek için başlattığı ve 9 günde büyük bir zafer kazanıp istediğini aldığı Barış Pınarı Harekatı’na Türk Cumhuriyetlerinden türkülü tebrik geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Doç Dr. Erdem Özdemir, kaleme alıp bestelediği Barış Pınarı Destanı isimli türküyü Türk Cumhuriyetlerinden Bursa’ya eğitim için gelen 5 yabancı uyruklu öğrenci ile birlikte seslendirdi. Zeytindalı Harekatı’ndan Kızıl elmaya, Mümbiç’ten Barış Pınarı Harekatına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın göstermiş olduğu üstün başarıya ithafen yazılıp söylenen Türkü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi olan Doç Dr. Erdem Özdemir, Son zamanlarda hem Afrin hem de Barış Pınarı Harekatı ile kahramanlıklarını sergileyen şanlı Türk askeri için bir türkü kaleme aldım ve buna "Barış Destanı" ismini verdim. Tabi ki destanı Türk askeri yazıyor. Bize de türküsünü söylemek kalıyor. Biz en kolay kısımını yapıyoruz. Türk askeri orada canla başla mücadele verirken bizim burada yapmamız gereken şey, her ne yapıyorsak onu çok iyi yapmak ve gönlümüzde vatan millet sevdasını ve Türk askerinin iyi olarak geriye dönecek bir şekilde duasını etmek. Çok fazla bir şey yapmadım sadece bir türkü yapabildim. Onlar çok büyük destanları hakediyorlar. Ben elimden gelen bu türküyü onlara armağan ettim. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Muzaffer olarak yurtlarına sağ salim geri dönmelerini nasip etsin inşallah" dedi.



Türküyü seslendiren yabancı uyruklu öğrencilerden Uludağ Ünivesitesinde Siyaset ve Kamu Yönetimi eğitimi gören Afganistan Türkü Khal Muhammed Dihkan Teröristlerin bir ülkeye ne tür zararlar verdiğini çok iyi bilen biri olduğunu ve Afganistan’ın yıllardır terör belasıyla uğraştığını belirterek "Türk askerinin Suriye’nin kuzeyine yürüttüğü harekatı desteklediğini söyledi. Dihkan "Allah onların ayaklarına taş değdirmesin Sefer onların zafer Allah’ın olsun inşallah" diye konuştu.



Doğu Türkistan’daki ailesinden 3 yıldır haber alamadığını belirten Uluslararası İlişkiler öğrencisi Uygur Türkü Abdulkadir Abdulkerim’de "Vatan için mücadele vermenin ne demek olduğunu ben iyi biliyorum ve Türk askerlerini sonuna kadar destekliyorum. Gökbayraktan al bayrağa selam olsun" dedi.



Korgeneral Babasının Afganistan Türkleri için verdiği mücadele sırasında Afganistan’da şehit olduğunu belirten Siyaset ve Kamu Yönetimi öğrencisi Özbek Türkü Moha Timur, "Şehitlik nedir? Askerlik nedir? Devlet nedir? anlayan biziz. Yaklaşık 40 senedir Afganistan’da terörle mücadele eden ve özellikle yaklaşık 3 asırdır Afganistan’dan adları silinmiş Afgan Türkleri olarak devlet nedir? millet nedir? çok iyi anlıyoruz. Bugünde yarında gelecekte de Türk askerinin yanında biz her zaman varız. Biz diyoruz ki ayrı devlet olabiliriz ama millet olarak tek milletiz. Türk milletiyiz. Her zaman kalbimizden akan kan misali Türkiye’nin yanındayız" dedi.



Felsefe öğrencisi Azerbaycan Türkü Seda Abbaslı’da "Kardeş ülke olarak her zaman Mehmetçiklerimizin yardımcısı ve destekçisiyiz. Allah onları korusun"dedi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Ahıska Türkü Hülya Aydın ise "Biz Ahıska Türkleri olarak sürgünler yaşadık. Vatan için canı ortaya koymak nedir çok iyi biliyoruz. Şuan Mehmetçik’imizde aynı şeyi yapıyor. Sağ salim ülkemize geri dönmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından öğrenciler hep birlikte Barış Pınarı Destanı isimli Türküyü seslendirdi.

