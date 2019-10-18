Gürsulu muhtarlar yeni başkanlarını seçti

Gürsu Muhtarlar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkanlarını seçti.

Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Gürsu Muhtarlar Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın da katılımıyla yapıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Muhtarlarımız hemşehrilerimizin taleplerinin çözümünde en önemli dinamikler arasında yer almakta. Muhtarlarımızın bizlere ilettikleri tüm talepler bizler için çözülmesi öncelikli en önemli konular sıralamasına alınmakta. Onların kıymetini biliyoruz, ilçemize hizmette muhtarlarımızın çalışmalarımıza olan destekleri için hepsine teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız aralarındaki sinerjiyle ilçemizin gelişiminde etkin rol üstlenmekte. Başkanlık seçiminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tek aday olarak seçime katılan Bahattin Göleç, ikinci dönem başkanlık görevini üstlenerek güven tazeledi. Göleç’i tebrik eden Işık, Gürsu’ya hizmet yolunda başarılarının devamını diledi.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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