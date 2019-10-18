Bilim ve sanata engel yok

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi görme engelliler için hazırlanan resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin toplumda bilime duyarlılığı artırmak, çocuk ve gençlere bilimi sevdirmek adına kentte kazandırdığı vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi(BTM) gelecek hafta çok özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. Görme yetersizliği olan bireyler için hazırlanan 'erişilebilir sergi' 22 Ekim Salı günü Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde ziyarete açılacak. Renziye İsmihan’ın resmettiği, Büşra Altun tarafından betimlenen sergi, Braill alfabesi ile özel olarak hazırlanan 9 resimden oluşuyor. Dünyayı daha güzel görelim teması ile hazırlanan proje kapsamında bilim merkezlerindeki erişilebilirliğe de vurgu yapılıyor. Özel bir teknikle tuval üzerine kabartma olarak işlenen Braille Alfabesi ile hazırlanan sergide görme engelli bireylerin tablolara dokunarak resim hakkında fikir edinmeleri sağlanıyor. Türkiye’deki bilim merkezleri arasında bir ilk olacak sergi, 4 Kasım 2019’a kadar açık kalacak.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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