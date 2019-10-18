Başkan Özkan, üniversite öğrencilerine Karacabey’in değerlerini anlattı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Karacabey’e geldikleri için tüm öğrencilere ayrı ayrı teşekkür eden Özkan, “İlçemizde sizlerin keşfetmesini bekleyen Uluabat Gölü, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Issızhan, Kuş Cenneti, Karacabey Harası ve Karacabey Longozu ile sahil bölgemiz olmak üzere tarihi ve doğal pek çok turizm alanı var. Tüm bu güzellikler, siz aydınlık geleceğimiz olan gençler ile daha da anlamlı oluyor” dedi.

Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Naci Güncü ve Karacabey Meslek Yüksek Okulu (KMYO) Müdürü Soner Altun’un dahazır bulunduğu etkinlikte bir konuşma yapan Özkan, eğitim hayatlarında öğrencilere başarılar diledi. Karacabey Meslek Yüksek Okulu’nu tercih ederek ilçeye geldikleri için tüm öğrencilere ayrı ayrı teşekkür eden Özkan, “Güzellikler şehri Karacabey’i sizlerde tanıdıkça çok seveceksiniz. Karacabey artık tarım ve hayvancılıkta olduğu kadar turizm ve teknoloji alanındaki girişimleriyle de adından sık söz ettiren bir ilçe oldu. Bu anlamda, sizlerde eminim zamanla bu güzelliklerimizi tanıdıkça mutlu olacaksınız” dedi.

Karacabey herkesin ilgisini çekiyor

Karacabey’in güzellikleri ile herkesin ilgisini çekmeye başladığını ifade eden Özkan, ilçenin değerlerini ortaya çıkaracak çalışmalara imza attıklarını kaydetti.Özkan, ilçenin özellikle son yıllardaki dönüşüm hamleleriyle her alanda ciddi bir atılımasahne olduğunu ifade ederek, “İlçemizde sizlerin keşfetmesini bekleyen Uluabat Gölü, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Issızhan, Kuş Cenneti, Karacabey Harası ve Karacabey Longozu ile sahil bölgemiz olmak üzere tarihi ve doğal pek çok turizm alanı var. Tüm bu güzellikler, siz aydınlık geleceğimiz olan gençler ile daha da anlamlı oluyor. Sizlerle böyle bir buluşmada bir araya geldiğim için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Özkan, göreve geldiğigünden buyana Karacabey Belediyesi’nin en önemli yatırım önceliklerinin başında gelen eğitime destek çalışmalarını hızla sürdürdüklerinide sözlerine ekledi. Etkinlikte konuşan KTSO Başkanı Güncü de öğrencilere kendi mesleki tecrübelerini paylaşarak,iş hayatındaki tecrübe ve deneyimin önemine vurgu yaptı.

Karacabey Meslek Yüksek Okulu tercihlerde ilgi gördü

Son olarak söz alan KMYO Müdürü Soner Altunda konuşmasında,“Yeni öğretim yılına böyle anlamlı bir etkinlikle girmiş olmak mutluluk verici. Öğrencilerimizle şehrin protokolünü bir araya getirmekten son derece mutluyuz. Sizlerin Karacabey ve yaşama dair verdiği değerli bilgilerin, öğrencilerimiz için son derece faydalı olduğuna eminim. Teşriflerinden ötürü değerli protokolümüze teşekkür ediyorum. Karacabey MYO bu yılda öğrenci tercihlerinde yoğun ilgi gördü. 450’yi bulan öğrenci sayımız, her yıl daha da talep görmekte” dedi.

Konuşmaların ardından onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri, protokol üyelerince verildi. Belge törenin ardından ise öğrenciler ile birlikte kahvaltı yapıldı.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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