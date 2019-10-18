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Menopoz döneminde kalsiyuma sarılın

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Oruç Şener, menopoz döneminde düşen hayat kalitesinin kalsiyum ve gün ışığıyla yükseltilebileceğini söyledi.

Menopoz döneminde kalsiyuma sarılın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Oruç Şener, menopoz döneminde düşen hayat kalitesinin kalsiyum ve gün ışığıyla yükseltilebileceğini söyledi.
Adet görmeme ve doğurganlığın sona ermesi olarak tanımlanan menopoz, kadınların hayat kalitesini düşürebiliyor. Dünya Menopoz Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada menopozun, kadınların yumurtlama fonksiyonlarının sonlandığı ve etkin hormonların azaldığı doğal bir dönem olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Oruç Şener, “Türkiye’de ortalama menopoz yaşı 4549, dünya genelinde ise 5052 yaş civarındadır. Bu dönem, 12 ay boyunca hiçbir şekilde adet kanaması görülmemesi ile sonuçlanmaktadır. Menopoz döneminden önce adetler düzensiz bir şekilde görülürken sonrasında tamamen kesilir. Menopozdan bir önceki basamağı oluşturan bu evreye ‘perimenopoz dönemi’ denir. Eğer menopoz şüphesi ile belirtileri izleniyorsa mutlaka doktora başvurarak gerekli tetkiklerin yapılması önerilir. Bu dönemde ateş basmaları, terleme, çarpıntı, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, unutkanlık, halsizlik, cinsel istekte azalma, kemik erimesi ve buna bağlı kırıklar, kalp damar sistemi hastalıkları, cinsel organlarda kuruluk, ağrılı ilişki ve idrar kaçırmaya kadar varan üriner sistem sorunları ortaya çıkabilir. Bu sorunlar ile başvuran her kadına jinekolojik muayene, ultrason kontrolleri ve çeşitli hormon testleri yapılır. Kolesterol, şeker ve kemik yoğunluğu ölçümü gibi testler de yapılmaktadır. Gerekli görüldüğünde mamografi ve smear testi yapılır. Dolayısıyla menopoz dönemindeki her kadına yıllık jinekolojik muayene ve kontrolleri aksatmadan yaptırması önerilir” dedi.
Şener, menopoza giren kadınların dikkat etmesi gereken noktaları da şu sözlerle açıkladı:
“Sağlıklı beslenme ile kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları gibi uzun vadede ortaya çıkan riskler en aza indirgenmektedir. Kişiye uygun egzersiz ve yürüyüş programının düzenli bir şekilde uygulanması gerekir. Bu dönemlerde adet kanamaları ne kadar düzensiz olsa da, doğurganlık halen devam etmektedir. Bu nedenle doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılır. Adet kanamaları yoğun ve uzun sürüyorsa mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekir. Erken menopoz da önemlidir. Bazı nedenlerden dolayı 40 yaşından önce adet kanamasının kesilmesi ve yumurtlama faaliyetlerinin bitmesi olarak tanımlanan erken menopoz vakalarında yine normal menopoz muayenelerinde yapılan işlemler uygulanır. Özellikle kemik erimesi, kalp ve damar hastalığı riskinde artışın önlenmesi amacı ile tedavi gereklidir. Hayat kalitesini artırmak amacıyla kalsiyum içeren ürünlerin tüketilmesi, D vitamini için gün ışığından faydalanılması; kafein, şeker, tuz, alkol ve sigaradan uzak durulması önerilir. Hormon düzeyleri değerlendirilerek uygun görülen kadınlara Hormon Replasman Tedavisi (HRT) hakkında bilgi verilir ve şikayetleri en aza indirgemeye çalışılır.”

BURSA

18 Ekim 2019 Cuma

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