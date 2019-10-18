Otomobil içinde uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl İlçesi Kulaca Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, park halindeki bir otomobili şüphe üzerine takip etti. Araç içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, otomobilde bulunan O.Ş .(29), S.U.(26) ve İ.K.'yi(26) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 100 gram metanfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1000 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden O.Ş.'nin Bursa 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yaralama suçundan arandığı öğrenildi.



BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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