Mehmet Yıldırım dualarla anıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Ekim 2017 günü hayatını kaybeden işadamı Mehmet Yıldırım için vefatının 2. yılında dualarla anıldı.

Yıldırım ailesinin sahibi olduğu Gemlik Gübre fabrikası içerisinde bulunan Azot Cami'nde cuma namazı sonrası okunan mevlit ve dualarla yad edildi. Mevlit programına AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Yıldırım Holding Kamu ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Dr. Harun Özmaden, Yılport Gemport Türkiye Bölgesi Genel Müdürü Uygun Değirmenci, Gemport Gemlik Gübre ve Yılport Gemport yöneticileri ile çok sayıda firma çalışanı ve vatandaşlar katıldı.

Namaz çıkışı katılımcılar Yıldırım ailesi ev sahipliğinde çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bilindiği gibi Yıldırım Holding sahiplerinden ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Yıldırım 15 Ekim 2017 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:28

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.