Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi ile Ertuğrulgazi Caddesinin kesişimde bulunan Avarlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan A. idaresindeki 06 AS 4433 plakalı araç Ertuğrulgazi Caddesi üzerinden gelerek kavşak içinden AnkaraBursa karayoluna çıkmak üzereyken Muhammet H. idaresindeki 16 MA 3738 plakalı motosikletle yol ortasında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü asfalta kafasını vurarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra sigortası olmayan kazaya karışan motosikleti çekici yardımıyla otoparka kaldırırken ehliyetsiz sürücüsüne ise cezai işlem uyguladı.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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