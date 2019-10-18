Tencere, tabak hırsızı tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 bin TL değerinde bakır tabak ve tencere çalan şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Gemiç Mahallesi'nde A.D.'nin evinden 5 bin TL değerinde bakır tabak ve tencere çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları çalışmalarda ilçede 13 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.P.'nin olay yerinde görüldüğünü tespit etti. Olay faili olarak değerlendirilen M.P. fiziki takip sonucuna Muradiye Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli ifadesinde suçunu ikrar etti. Adliyeye sevk edilen M.P. tutuklandı.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:28

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.