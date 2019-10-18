Karacabey Belediyespor Kulübü başkanlığına İsmail Ülker getirildi

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Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'un kulüp başkanlığı görevine yönetim kurulu kararıyla İsmail Ülker getirildi.

Karacabey Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koçak’ın istifası sonrasında boş kalan kulüp başkanlığı görevine İsmail Ülker’in seçildiği belirtildi. Ayrıca kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Yöneticilerimiz ve Asbaşkan, sportif sekretaryamız Remzi Cinoğlu'nun tasdikleriyle, yapılan istişareler neticesinde Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.

55 yaşındaki İsmail Ülker, daha önce 2 dönem belediye meclis üyeliğinin yanı sıra geçmiş yıllarda Karacabey Belediyespor yönetim kurulu üyeliği ve Karacabey Gençlerbirliğispor Kulübü’nde başkanlık görevlerinde bulunmuştu.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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