Uyuşturucu ile yakalandılar serbest kaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şahısta serbest bırakıldı. Şahıslardan O.Ş basit adam yaralama olayından dolayı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulaca Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu araçtaki O.Ş. (29), S.U. (26) ve İ.K. (26) isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin, 3 adet payp ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 40 TL ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrolünde O.Ş.'nin Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesi ve İnegöl İnfaz Bürosu tarafından basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi. 3 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadelerinin ardından 3 şahıs adliyeye sevk edildi. O.Ş. (29), S.U. (26) ve İ.K. (26) uyuşturucu olayında serbest bırakıldı. Basit adam yaralama olayından dolayı O.Ş emniyet ekiplerine teslim edildi. O.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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