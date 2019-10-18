Mert'in ölümü TBMM gündeminde

ALMANYA'nın Nürnberg kentindeki garda cansız bedeni bulunan master öğrencisi Mert Çokluk'un şüpheli ölümü, TBMM gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle mecliste soru önergesi verdi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, master eğitimi için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentinde 5 Ekim'de cansız bedeni bulunan ve Orhangazi'de toprağa verilen Mert Çokluk'un ölümünü TBMM gündemine taşıdı. Erkan Aydın, şüpheli bulunan ve vücudunda darp ve işkence izleri bulunduğu ileri sürülen Mert Çokluk'un ölümü ile ilgili olarak TBMM'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Erkan Aydın soru önergesinde, "Bursa ili Orhangazi ilçesinde ikamet eden ODTÜ mezunu Mert Çokluk yüksek lisans eğitimi yaptığı Almanya'nın Nürnberg kentinde ölü olarak bulundu. Çokluk hayatını kaybetmeseydi yakın zamanda Hollanda'da doktorasına başlayacaktı. Başarılı öğrencinin vücudunun çoğu yerinde kırık oldu, ayak tırnağının biri bile söküldüğü tespit edildi. Bir başka ifadeyle Türk öğrencinin işkence gördüğü belirlendi. Ayrıca öğrencinin bilgisayarı ve telefonun da kayıp olduğu bildirildi" görüşlerine yer verdi.



BURSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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