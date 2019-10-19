Osmangazi ve Büyükorhan’da su kesintisi

İçine 40 katlı bir gökdelen bile sığabilir!

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi, 11.Sümbül Sokak ve civarında 19 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında, 08:0018:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Büyükorhan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi civarında 21 Ekim 05 Kasım tarihleri arasında, 08:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

BURSA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:27

YATSI 19:45

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