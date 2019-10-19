(Özel) Bunu yapan insan olamaz! Köpeğin başına turşu bidonu geçirip yola bıraktılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Bunu yapan insan olamaz! Köpeğin başına turşu bidonu geçirip yola bıraktılar

İHA

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yavru bir köpeğin başına geçirilen plastik turşu bidonu herkesi şok etti. Çaresiz köpek bu vaziyette bir evin balkonun altına girerek saatlerce kurtarılmayı bekledi.

(Özel) Bunu yapan insan olamaz! Köpeğin başına turşu bidonu geçirip yola bıraktılar

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yavru bir köpeğin başına geçirilen plastik turşu bidonu herkesi şok etti. Çaresiz köpek bu vaziyette bir evin balkonun altına girerek saatlerce kurtarılmayı bekledi.
Edinilen bilgiye göre olay Kozluca yolu Gülhan sokak meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce başına bidon geçirilen yavru köpek o haliyle yol ortasına bırakıldı. Bir evin en alt katındaki balkonun altına gizlenen çaresiz köpek orada uzun süre hareketsiz kaldı.
Köpeğin sesini odasından duyan Ilımnaz İsmail isimli küçük kız dışarıya çıkıp baktığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hemen ailesine haber veren Ilımnaz daha sonra babasıyla birlikte Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler köpeğin başına geçik olan plastik turşu bidonunu keserek çıkardı. Korkan köpek başındaki bidon çıkmasına rağmen dakikalarca hareketsiz bekledi. Köpeğin sesini duyu hayatını kurtaran Ilımnaz İsmail, "Yatağımda yatarken sabah uyandığımda köpek sesi gelmeye başladı. Ben önce uyku sersemi olarak sesi küçük kardeşimin çıkardığını sandım ancak gidip baktığımda kardeşim yatıyordu. Sonra babaanneme gidip söyledim. Evdekilerle birlikte dışarıya baktığımızda evimizin altındaki balkonun altında başına bidon geçirilmiş bir köpeğin olduğunu fark ettik. Ben çok üzüldüm okulla gittiğimde bile aklım hep köpekte kaldı. Ailem haber vermiş belediyeden gelip köpeğin başına geçirilen bidon çıkartılmış. Ben anlamıyorum bu köpeğin kime ne zararı var neden insanlarımız hayvanlara zarar veriyor. Gerçekten çok üzülüyorum burada herkese sesleniyorum lütfen hayvanlara zarar vermeyelim.

BURSA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUTEKOM ve BUÜ TTO’dan Ar-Ge ve inovasyon için işbirliği
YEREL HABERLER BUTEKOM ve BUÜ TTO’dan Ar-Ge ve inovasyon için ...
Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
Fabrikanın kimyasal atıkları, balıkların ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Fabrikanın kimyasal atıkları, balıkların ölümüne ...
Osmangazi ve Büyükorhan’da su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi ve Büyükorhan’da su kesintisi
Golf keyfi yer altına indi
YEREL HABERLER Golf keyfi yer altına indi
Şirket toplantısına gitmemek işten kovulma sebebi Uyuya kalıp, toplantıya gitmeyince işinden oldu
YEREL HABERLER Şirket toplantısına gitmemek işten kovulma ...
Milletvekili Mustafa Esgin kolu kırılan çocuğu tedavi etti
YEREL HABERLER Milletvekili Mustafa Esgin kolu kırılan çocuğu tedavi ...
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Yenişehir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Yenişehir’i ziyaret ...
Periferik sinir blokaj ile ameliyat ağrılarına son
YEREL HABERLER Periferik sinir blokaj ile ameliyat ağrılarına son
Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
YEREL HABERLER Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip ...
Trafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere suçüstü: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Trafolardan 40 bin TL'lik 'kablo' çalan şüphelilere ...
Mert'in ölümü TBMM gündeminde
YEREL HABERLER Mert'in ölümü TBMM gündeminde
Mert'in ölümü TBMM'ye taşındı
YEREL HABERLER Mert'in ölümü TBMM'ye taşındı
Uyuşturucu ile yakalandılar serbest kaldılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile yakalandılar serbest kaldılar
Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na İsmail Ülker getirildi
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na İsmail ...
Mustafakemalpaşa’nın yöresel ürünleri festivalde sergilendi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’nın yöresel ürünleri festivalde ...
Karacabey Belediyespor Kulübü başkanlığına İsmail Ülker getirildi
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Kulübü başkanlığına İsmail ...
Tencere, tabak hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Tencere, tabak hırsızı tutuklandı
Jandarma hırsızı ağaç kovuğunda yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma hırsızı ağaç kovuğunda yakaladı
Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli ...
Mustafa Işık: "Muhtarlarımız vatandaşa hizmette en yakın destekçimiz"
YEREL HABERLER Mustafa Işık: "Muhtarlarımız vatandaşa hizmette en ...
Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla ...
Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi
Yiğitali Hizmet Binası açıldı Yiğitali’ye modern hizmet binası
YEREL HABERLER Yiğitali Hizmet Binası açıldı Yiğitali’ye modern ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X