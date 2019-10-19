Berkay, Bursalıları coşturdu

- BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Berkay, dinleyicilerini coşturdu.
Pop müzik şarkıcısı Berkay, dün gece Bursa´da sahne aldı. `İnanırım´ adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. 2 saat boyunca sahnede kalan Berkay, sevilen şarkılarının yanı sıra çeşitli müzik türlerinden parçaları da seslendirerek beğeni topladı. Kadın hayranları, Berkay´ın şarkılarıyla dans ederken, Bursalılar keyifli bir gece geçirdi.
BURSA
19 Ekim 2019 Cumartesi
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