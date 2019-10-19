Balıkçıların ağlarına 10 kiloluk levrek takıldı Mudanyalı balıkçının yakaladığı 10 kiloluk levrek 60 liradan satışa çıktı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçının ağlarına 10 kiloluk levrek balığı takıldı.

Piyasada nadir bulunan bu balık kilosu 60 liradan balıkçı tezgahında satışa çıktı. Mudanyalı balıkçı Abdullah Emre Marmara denizine attığı ağlarını toplarken 10 kiloluk levrek takıldığını gördü. Uzun zamandır bu kadar büyük levrek balığı yakalamayan balıkçı büyük sevinç yakaladı. Abdullah Emre'nin yakaladığı 10 kiloluk levrek balığı Mudanya'da Tahir Balıkçılık tarafından kilosu 60 liradan satışa çıktı.

BURSA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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