TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 21'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Latovlevici’nin sol kanattan içeriye ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kubilay’ın şutunu kaleci Burak kurtardı.

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderilen topa kaleci Çağlar’ın müdahalesi yetersiz kaldı. Kale ağzında topu önünde bulan Emircan Altıntaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 01

81. dakikada Emirhan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Anıl, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 11

83. dakikada Burak’ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza alanı içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Kubilay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xx, Muhammet Yumak xx, Gökhan Barcın xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Abdullahi Shehu xx, Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx, Iasmin Latovlevici xx, Selçuk Şahin xx, Emirhan Aydoğan xx, Igor x (Yevhen Seleznyov dk. 61 xx), Recep Aydın x (Burak Kapacak dk. 72 x), Özer Hurmacı xx (Ramazan Keskin dk. 85 ?), Kubilay Kanatsızkuş xxx

Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atanasov, Aykut Akgün, Ali Akman, Musa Araz, İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Emre Kurt xx, Tarık Tekdal xx (Timur Temaltaş dk. 67 x), Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx (Bahadır Taşdelen dk. 85 ?), Muhammed Gönülaçar xx, Emircan Altıntaş xx (Honore Gomis dk. 63 x), Chukwuma Emmanuel Akabueze xx, Riad Nouri xx, Ghislain Gimbert xx

Yedekler: Enes Fidayeo, Aykut Emre Yakut, Mehmet Seyfettin Sedef, İhsan Furkan Deniz

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Anıl Karaer (dk. 81), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 83) (Bursaspor), Emircan Altıntaş (dk. 9) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Mamadou Diarra (dk. 76) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Iasmin Latovlevici, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Yevhen Seleznyov, Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor), Riad Nouri, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Tarık Tekdal, Ghislain Gimbert (Ümraniyespor)

BURSA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:27

YATSI 19:45

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