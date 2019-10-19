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Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

DHA

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Muhammet Yumak (xx), Gökhan Barcın (xx)
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx), Abdullahi Shehu (xx), Mamadou Diarra (xx), Anıl Karaer (xxx), Iasmin Latovlevici (xx), Selçuk Şahin (xx), Emirhan Aydoğan (xxx), Igor Wanderson (x) (Dk. 60 Yevgen Seleznov xx), Recep Aydın (x) (Dk. 72 Burak Kapacak xx), Özer Hurmacı (xx) (Dk. 85 Ramazan Keskin), Kubilay Kanatsızkuş (xxx)
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (xx), Alaaddin Okumuş (xx), Emre Kurt (xx), Tarık Tekdal (xx) (Dk. 67 Timur Temeltaş x), Gökhan Süzen (xx), Serkan Göksu (xx) (Dk. 84 Bahadır Taşdelen), Muhammed Gönülaçar (xx), Emircan Altıntaş (xx) (Dk. 63 Honore Gomis x), Chukwuma Emmanuel Akabueze (xxx), Riad Nouri (xx), Ghislain Gimbert (xx)
SARI KARTLAR: Selçuk Şahin, Iasmin Latovlevici, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Yevgen Seleznov, Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor) Riad Nouri, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Tarık Tekdal, Ghislain Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor)
GOLLER: Dk. 81 Anıl Karaer, Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor) Dk. 9 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Mamadou Diarra (Bursaspor)TFF 1´inci Lig´in 8´inci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda 10 bin 29 seyirci önünde Cesar Grup Ümraniyespor´u ağırladı. İlk yarıyı konuk ekip 9´uncu dakikada Emircan Altıntaş´ın kaydettiği golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda 10 kişi kalmasına karşın geri dönen Bursaspor; 81´inci dakikada Anıl Karaer ve 83´üncü dakikada Kubilay Kanatsızkuş´un attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
Yeşil beyazlılarda Mamadou Diarra, 76´ncı dakika kırmızı kart gördü. 10 sarı ve bir kırmızı kartın çıktığı maçı kazanan Bursaspor, böylelikle puanını 12´ye yükselterek haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor ile arasındaki puan farkını 2´ye indirdi.
3´üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Latovlevici´nin yerden ortasında topa Kubilay ayak koyarken, kaleci Burak ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahalede bulunarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
4´üncü dakikada bu kez gole yaklaşan konuk ekip oldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Gimbert, sol çaprazdan plase vuruşunu yaparken uzak kale direğine doğru giden topa iyi uzanan Çağlar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9´uncu dakikada Cesar Grup Ümraniyespor golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderilen top savunmadan sekti. Kaleci Çağlar´ın müdahalesi yetersiz kalırken, kale ağzında topu önünde bulan Emircan Altıntaş dokunuşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
41´inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Emirhan´ın pasıyla birlikte ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Igor yerden vurdu, kaleci Burak ayaklarıyla topu çelerken; devamında Özer´un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Ümraniyespor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.
55´inci dakikada Selçuk Şahin´in pas hatasında topla buluşan Gimbert hızla ilerleyerek ceza yayının yaklaşırken yerden vurdu, kaleci Çağlar sağına gelen topu çelmeyi başardı. Ardından tehlike savunma tarafından uzaklaştırıldı.
76´ncı dakikada Bursaspor´da Mamadou Diarra, Ghislain Gimbert´e yapmış olduğu sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
81´inci dakikada Bursaspor skorda eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topu önünde bulan Anıl Karaer, kale ağzında yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
83´üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Sağ kanatta Burak Kapacak´ın yapmış olduğu adrese teslim ortada Kubilay iyi yükselerek kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Burak´ın solundan ağlara gitti: 2-1.
86´ncı dakikada Akabueze´nin ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vuruşunda top yakın direğe çarpıp tekrar oyun alanına döndü.
Karşılaşma Bursaspor´un 2-1´lik üstünlüğü ile sona erdi.

BURSA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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