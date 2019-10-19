Ahmet Taşyürek: “Allah, Bursaspor'un bu sıkıntıyı çekmesini istemiyor herhalde”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Bursaspor’a 21 mağlup oldukları karşılaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kazansaydık Bursaspor için kırılma noktasına gelecekti. Allah, Bursaspor gibi bir camianın bu sıkıntıyı çekmesini istemiyor herhalde” dedi.

TFF 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Ümraniyespor, 80 dakikasını 10 önde götürdüğü karşılaşmadan 21 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "İkinci yarı istemsiz geri çekilmenin önüne geçemedik. Hangi takım 10 kişi kalırsa bu sıkıntıyı yaşıyoruz. 2’yi atamamanın ve skoru koruyamamanın verdiği sonuçla 2 gol yedik. Stoper konusunda orta sahadan oyuncu çekmek zorunda kaldık. Fiziki üstünlüğü Bursaspor’a verdik. Kazansaydık Bursaspor için kırılma noktasına gelecekti. Allah, Bursaspor gibi bir camianın bu sıkıntıyı çekmesini istemiyor herhalde” dedi.

BURSA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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