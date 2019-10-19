TOFAŞ - Türk Telekom: 81-72

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kerem Baki

TOFAŞ: Matthew Thomas Lojeski 16, Samuel Mejia 15, Berk Uğurlu 2, DJ White 5, Devin Williams 14, Tarik Phillip 8, Barış Ermiş 9, Muhsin Yaşar 8, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa 2

TÜRK TELEKOM: Moustapha Fall 12, Ronald Jordan Hunter 12, Kyle Gregory Wiltjer 18, Polat Kaya, Terrance Orlando Campbell Jr. 7, Metin Türen 9, Şafak Edge 3, Muhammed Mustafa Baygül 5, Akif Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran, Nicholas Johnson 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 34-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-62ING Basketbol Süper Ligi´nin dördüncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Türk Telekom´u 81-72 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Mücadeleye TOFAŞ, DJ White ve Lojeski´nin skor etkinliğiyle hızlı başlasa da Türk Telekom´da, Wiltjer ve Campbell´ın kaydettiği üst üste dış isabetleri sonrası 5´inci dakika 12-12´lik eşitlikle geçildi. Akabinde pota altı oyununu iyi oynayan Bursa temsilcisi, periyodu 20-18´lik üstünlükle kapadı.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında karşılıklı basketler görülürken hücumda ritim bulan Türk Telekom, Metin ve Şafak´ın skorerliğinde 8-0´lık seri yakaladı ve 16´ncı dakikada farkı 9´a çıkardı: 24-33. TOFAŞ, Mejia ile rakibine cevap vermek istese de soyunma odasına önde giren taraf 39-34 ile Türk Telekom oldu.

Dönüşte iyi başlayan TOFAŞ, 22´nci dakikada Lojeski´nin basketiyle skoru 42-39´a çekerek öne geçti. Bu bölümde Türk Telekom dış atış ve serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle skora tutunurken, TOFAŞ ise boyalı alanı verimli kullandı. Savunmaların konuştuğu bu periyot sonrası Wiljter´ın basketiyle Türk Telekom son çeyreğe 62-60 önde başladı.

Muhsin´in basketiyle skora dengeyi getiren TOFAŞ; Mejia, Williams ve Lojeski´nin sayılarıyla birlikte oyundaki kontrolü eline aldı ve 36´ncı dakika içerisinde skoru 73-66´ya getirdi. Bu andan sonra daha rahat bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, hücumdaki üretkenliğini sürdürdü ve parkeden 81-72´lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte TOFAŞ ligdeki üçüncü galibiyetini alırken, Türk Telekom ise ikinci kez mağlup oldu.



BURSA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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