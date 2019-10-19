Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Sadettin Daneri
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Helene, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan /libero, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Aybüke Özdemir)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Celeste, Maret, Meryem Boz, Sobolska, Hande Korkut, Ezgi Dilek (Bihter Dumanoğlu /libero)
SETLER: 18-25, 20-25, 20-25
SÜRE: 86 dakika (28, 29, 29)TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi´nin 3'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor´u ağırladı.
Meryem Boz ve Celeste Park´ın etkili oyunu ile birlikte maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Aydın Büyükşehir Belediyespor; 18-25, 20-25 ve 20-25´lik kazandığı setler sonrasında 86 dakika süren mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Aydın Büyükşehir Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Nilüfer Belediyespor ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
BURSA
19 Ekim 2019 Cumartesi
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