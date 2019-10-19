Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

DHA

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Sadettin Daneri
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Helene, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan /libero, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Aybüke Özdemir)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Celeste, Maret, Meryem Boz, Sobolska, Hande Korkut, Ezgi Dilek (Bihter Dumanoğlu /libero)
SETLER: 18-25, 20-25, 20-25
SÜRE: 86 dakika (28, 29, 29)TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi´nin 3'üncü haftasında Nilüfer Belediyespor evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor´u ağırladı.
Meryem Boz ve Celeste Park´ın etkili oyunu ile birlikte maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Aydın Büyükşehir Belediyespor; 18-25, 20-25 ve 20-25´lik kazandığı setler sonrasında 86 dakika süren mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Aydın Büyükşehir Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, Nilüfer Belediyespor ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

BURSA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı
YEREL HABERLER Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı
Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü Sporcuları taşıyan otobüs cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü Sporcuları ...
TOFAŞ - Türk Telekom: 81-72
YEREL HABERLER TOFAŞ - Türk Telekom: 81-72
Yalçın Koşukavak: "Galibiyetin çok katkı getireceğine inanıyorum"
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: "Galibiyetin çok katkı getireceğine ...
Ahmet Taşyürek: “Allah, Bursaspor'un bu sıkıntıyı çekmesini istemiyor herhalde”
YEREL HABERLER Ahmet Taşyürek: “Allah, Bursaspor'un bu sıkıntıyı ...
Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Kore gazisi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1 (Maç ...
Keles ilçesi sakin şehir olma yolunda Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Cittaslow yolunda belediye meclis üyelerinden tam destek aldı
YEREL HABERLER Keles ilçesi sakin şehir olma yolunda Keles Belediye ...
Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı
YEREL HABERLER Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı
Koray Aydın, Bursa'da partililerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Koray Aydın, Bursa'da partililerle bir araya geldi
Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler (2)
YEREL HABERLER Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ...
Kışlık ürünlerde çiftçiyi tatmin etmedi
YEREL HABERLER Kışlık ürünlerde çiftçiyi tatmin etmedi
Balıkçıların ağlarına 10 kiloluk levrek takıldı Mudanyalı balıkçının yakaladığı 10 kiloluk levrek 60 liradan satışa çıktı
YEREL HABERLER Balıkçıların ağlarına 10 kiloluk levrek ...
Enerji ve nakil kablosu çalan şüpheliler yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Enerji ve nakil kablosu çalan şüpheliler yakayı ele ...
Enver Aysever ile 'yazı akademisi'nin ilk dönemi başladı
YEREL HABERLER Enver Aysever ile 'yazı akademisi'nin ilk dönemi ...
Mustafakemalpaşa’da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Bursa Kent Konseyi’nden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
YEREL HABERLER Bursa Kent Konseyi’nden Barış Pınarı Harekatı'na ...
Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler
YEREL HABERLER Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ...
Berkay, Bursalıları coşturdu
YEREL HABERLER Berkay, Bursalıları coşturdu
Kuzuların sonbahar doğumları başladı
YEREL HABERLER Kuzuların sonbahar doğumları başladı
Lokantadan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Lokantadan uyuşturucu çıktı
AFS programı Bursa'daki okullara tanıtıldı
YEREL HABERLER AFS programı Bursa'daki okullara tanıtıldı
21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü
YEREL HABERLER 21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X