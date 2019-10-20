İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

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- BURSA'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nde bir balıkçının ağına, 2 metre 20 santimetre boyunda, 80 kiloluk yayın balığı takıldı.

İznik Gölü'nde sabah saatlerinde kayığı ile balık avına çıkan balıkçı Nazmi Tuna'nın ağına, 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev balığı güçlükle kayığına taşıyan Tuna, ellerinden de yaralandı. Vatandaşların yardımıyla kıyıya taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Nihat Temel tarafından 4 bin liraya satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.



BURSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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