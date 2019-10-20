Gürsu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gürsu Ericek Adrenalin Park’ta düzenlenen doğa yürüyüşünde hem spor hemde çevre temizliği yapıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve her iki belediye personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, Gürsu Ericek Adrenalin Park’ın muhteşem manzarası eşliğinde yapıldı. Gürsu'nun doğal zenginliğiyle tüm doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarımızla çok keyifli bir yürüyüş yaptık. Adrenalin parkın muhteşem manzarası eşliğinde misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yürüyüşümüz süresince doğayı solumak hepimizi tazeledi” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, düzenli olarak yaptıkları doğa yürüyüşlerinde bir yandan spor yaparken diğer yandan da çevredeki atıkları toplayarak bir doğa çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

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