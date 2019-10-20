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Annesini ve ağabeyini aynı hastalıktan kaybetti, kendisi yaşamak istiyor

DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Myelodisplastik Sendrom (MDS) adlı kemik iliği hastası olan Selda Güneş (28), hayata tutunmak için destek bekliyor. Annesini ve ağabeyini de yıllar önce aynı hastalıktan kaybeden Güneş, Almanya'dan donör bulunduğunu, ancak maddi imkansızlıkların tedavisine engel olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Myelodisplastik Sendrom (MDS) adlı kemik iliği hastası olan Selda Güneş (28), hayata tutunmak için destek bekliyor. Annesini ve ağabeyini de yıllar önce aynı hastalıktan kaybeden Güneş, Almanya'dan donör bulunduğunu, ancak maddi imkansızlıkların tedavisine engel olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.
İnegöl'de yaşayan evli, 1 çocuk annesi Selda Güneş, 8 yaşındayken kemik iliği yetmezliği hastalığı olarak bilinen MDS hastalığına yakalandı. Güneş, aynı hastalık nedeniyle 2001 yılında annesini, 2002 yılında da ağabeyini kaybetti. Güneş için bugüne kadar 6 ilik bulundu, fakat uyumlu olmadığı için nakil yapılamadı. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Selda Güneş için yeni bir umut doğdu. Almanya´dan donör bulundu.
Sonunun annesi ve ağabeyi gibi olmasını istemediğini belirten Selda Güneş, maddi imkansızlıkların tedavisine engel olmaya başladığını söyledi, hayırseverlerden yardım istedi.
Bursa Valiliği'nden izin alınarak yardım kampanyası başlattıklarını söyleyen Güneş, "Bizde genetik olarak yıllardır bu hastalık var. Ama son yıllarda hayatım riske girmeye başladı. İlave kan alarak hayatımı sürdüremem. Bu zamana kadar 6 ilik bulundu, fakat uyumlu olmadı. Son olarak Almanya'dan bir donör bulundu. Bu şansımı denemek istiyorum ve hayata tutunmak istiyorum. Artık tedavi için maddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Bursa Valiliği sağ olsun 7 ay önce verdiği izinle yardım kampanyası başlattık. Destek verildi, ama yeterli olmadı" diye konuştu.
Eşinin yaşaması için elinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Muzaffer Güneş de hayırseverlere seslenerek, "Bir çocuğumuz var ve eşimin yaşamasını istiyorum" dedi.
KORKMAZ ÇAĞRI YAPMIŞTI
Selda Güneş'in hastalığı için başlatılan kampanyaya destek olmak için İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, sosyal medya hesabından hayırseverlere çağrı yapmıştı.

BURSA

20 Ekim 2019 Pazar

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