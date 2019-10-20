Tarlada korkunç cinayet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tarlada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Ali Cemal Kalkancı tarlada traktörle çalıştığı sırada yanına gelen 62 yaşındaki İbrahim İ. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İbram İ. belinden çıkartığı silahla Ali Cemal Kalkancı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kalkancı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İbrahim İ. ise jandarma ekiplerine suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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