Efeler ikinci oldu

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Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybol takımı, İzmir’de düzenlenen TSYD Voleybol turnuvasını ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 1719 Ekim tarihlerinde düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası sona erdi. AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcileri Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas, Galatasaray ve İstanbul BBSK takımlarının yer aldığı turnuvada ekipler yeni sezon öncesi son durumlarını görme fırsatı yakaladı.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi’nde oynanan maçlarda Bursa ekibi, turnuvanın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta’ya 30 mağlup oldu. İkinci maçında Arkas’ı 30 ve üçüncü maçında İstanbul BBSK takımını 32 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Oynanan karşılaşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne katılım plaketini TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu verdi.

BURSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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