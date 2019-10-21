Mevsim geçişlerine dikkat

Özel Doruk Setbaşı Tıp Merkezi’nden Dr. İsmail Taylan, mevsim geçişlerinde yaşanan rahatsızlıklarla ilgili bilgiler verdi.

Dahiliye Uzmanı Dr. İsmail Taylan, insan sağlığını etkileyen önemli çevresel faktörlerden birinin de mevsim geçişleri, mevsim değişiklikleri olduğunu söyledi. Dr. Taylan, “Bu geçişlerde çevremizdeki ısı, nem, flora, fauna ve UV radyasyon,değişmektedir. Bu ânî mevsim değişimlerine bazı bünyeler çabuk ayak uydururken, bazıları ciddi sıkıntılar yaşayabilmektedirler” dedi.

Bilhassa sonbaharkış mevsim geçişi değerlendirildiğinde; ağırlıkla solunum sistemi hastalıklarının görüldüğünü hatırlatan Dr. İsmail Taylan, “Soğuk algınlığı ya da diğer adıyla nezle, damlacık yoluyla bulaşabilmektedir. Bebekler ve yaşlılar için tehlikeli olabilir. Mevsim geçişi grip artış yaparak yıllık salgınlara sebep olabilir. 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş ve üzeri yaşlılar, gebe kadınlar, kronik kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve metabolik hastalıkları olan ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde grip ciddi komplikasyonlarla seyredebilmektedir. Soğuk algınlığı ve mevsimsel grip toplu yaşanılan, bulunulan kalabalık yerlerde kolayca yayılabilmektedir. Zatürre sıklığı artmaktadır. Diğer akut solunum yolu enfeksiyonları, astım ve KOAH sıklığı ya da alevlenmelerinde artış görülebilmektedir” diye konuştu.

Bu dönemlerde, dolaşım sistemi hastalıklarında da çeşitli vakaların gözlemlendiğini hatırlatan Dr. Taylan, kalp krizi yaşanma sıklığında artışın kaydedildiğini belirtti.

İsmail Taylan, mevsim geçişlerinden korunma ve tedavi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Dünya Sağlık teşkilatı, 6 ay5 yaş arası çocuklar, 65 yaş üzeri kişiler, gebe kadınlar, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarının yıllık aşılanmasını tavsiye ediyor. Bulaşmayı önlemek için öksürürken ağız, burunlarını dirsek içi ile kapatmaları, maske kullanmaları, ellerini sıkça yıkamaları gerekir. Sağlam kişilerde korunma amaçlı maske kullanabilirler. Yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle meyve sebze ve doğal ürünler, yumurta, süt, balık tüketmek. Gerekli ise vitamin desteği almak. Yeterli sıvı tüketilmelidir; günlük ortalama 2 litre tüketilmelidir. Sigara alkol içmemek, kafeinden uzaklaşmak gerekiyor. Yeterli ve düzenli uyku uyumak şart. Mevsimine uygun giyinmek önemli. Mevsim geçişlerinde ve özellikle kış aylarında hareketsiz kalmak, lipid seviyelerini, kan basıncı, vücut kitle indeksi, kemik yoğunluğunu olumsuz etkiler. Günde 30 dk.yürüyüş, yada düzenli spor yapmalıdır. Kronik hastalıklar sebebiyle verilen ilaçları düzenli kullanmak gerekir. Sağlık kontrolleri aksatılmamalıdır. Kapalı ortamların sık sık havalandırılması lâzım. Oturma odası için standart 21derece sıcaklık diğer odalar için de 18 derece sıcaklığı uygun görülüyor. Klimalara karşı da kendimizi korumalıyız.”

BURSA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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