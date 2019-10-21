Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 57 gram metamfetamin, 55 gram sentetik kannabinoid, 35 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, bir miktar sentetik ecza tablet, 3 adet hassas terazi, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.O., H.C., Y.A., O.G. ve B.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ç.Y. ve U.O. hakkındaki adlî tahkikat devam ediyor.

BURSA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:24

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.