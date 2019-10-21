Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı

Her şey nasıl yazılır? Her şey TDK imla

BURSA'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde 18 Ekim'de meydana geldi. 16 NCT 48 pakalı cipiyle seyir halinde olan K.B., yol kenarına hayvanseverler tarafından bırakılan mamayı yiyen köpeği görünce, direksiyonu üzerine kırdı. K.B., köpeğe çarptıktan sonra da yoluna devam etti.

Cip hızla uzaklaşırken, yaralanan köpek, bir süre kıvrandı, ardından da gözden kayboldu. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü K.B.'yi evinde gözaltına alındı. K.B., karakolda verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, serbest bırakılan sürücü K.B., büyük tepki topladı.



BURSA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:24

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.