Osmangazili judoculara motivasyon eğitimi

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bilgi Evleri bünyesinde psikolog ve pedagog olarak hizmet veren Güler Güleç, Osmangazi Belediyespor Judo Akademi sporcularına motivasyon eğitimi verdi.

Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen eğitimde genç judocular, beynin olumlu yönlendirilmesi, değişimlere açık olma ve stresle başa çıkma konuları hakkında bilgilendirildi. Grup terapisi, beyin fırtınası ve soru cevap tekniğiyle gerçekleştirilen sunumda sporcular keyifli bir gün geçirdi. Yaklaşık iki saat süren eğitim boyunca sporcunun müsâbaka ya da hayatında dikkatini dağıtan etmenlerle başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan psikolog Güler Güleç, “Çocuklarımızı bütün işleri saygı çerçevesinde yapmaları, disiplini bozmamaları, özgüveni kuvvetli ve azimli fertler olmaları yönünde bilgilendirdik. Ergenlik döneminde kendi karakterlerini analiz etmeyi öğrenmeleri konusunda yol gösterdik. Oldukça fayda sağladığına inandığım eğitimlerimizi önümüzdeki günlerde diğer branşlarla aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle Osmangazi Belediyespor’un her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükseltmeye devam ettiğini belirterek, “Osmangazi Belediyespor, judo akademi programıyla geleceğin sporcularını yetiştiriyor. İdmanların haricinde motivasyona dayalı çalışmalar da gerçekleştiren genç yıldızlarımız, yıl içerisinde çeşitli eğitimlere katılıyor. Sporcularımızın rûhen ve bedenen sağlıklı olmaları bizim için her şeyden önemli. İnşallah bizler sporcularımıza destek vermeye, onlar da ülkemize madalya kazandırmaya devam edecek” diye konuştu.

BURSA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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