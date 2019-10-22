Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı 

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BURSA'da K.P. (26), parkta yanına gidip, arkadaşını arayacağını belirterek cep telefonunu istediği B.Ç.'yi (24), olumsuz cevap alınca sırtından bıçakla yaraladı.

Olay, dün gece Osmangazi ilçesi Botanik Park'ta meydana geldi. K.P., parkta oturan B.Ç.'nin yanına gidip arkadaşını aramayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. B.Ç., kendisini tanımadığını belirtip bu isteği geri çevirince K.P. yanındaki bıçağı çekti. K.P., B.Ç.'yi sırtından bıçaklayıp, kaçtı. Çevre sakinleri, kanlar içinde yere yığılan B.Ç. için ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, K.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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