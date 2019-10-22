Marmarabirlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa: "Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız” "Ortaklarımızın hep yanında olduk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmarabirlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı Marmarabirlik Yönetim Kurulu ...

İHA

Zeytinde sezon öncesi ortaklarınldan 85 bin ton ile son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı ulaşan Marmarabirlik'te Yönetim Kurulu Başkan Hidamet Asa, "2010'dan bugüne ürün alımlarımız 1 TL kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla yapılmaktadır. Marmarabirlik'in sürdürülebilir yapısının devam etmesi için krediden uzak durulması gerekir. Geçmişte bu kurumun öz kaynakları kullanılan kredi faizine gitmiştir. Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz tarafından bu yıl ödeyebileceğimiz miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Marmarabirlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa: "Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız” "Ortaklarımızın hep yanında olduk”

Zeytinde sezon öncesi ortaklarınldan 85 bin ton ile son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı ulaşan Marmarabirlik’te Yönetim Kurulu Başkan Hidamet Asa, “2010’dan bugüne ürün alımlarımız 1 TL kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla yapılmaktadır. Marmarabirlik'in sürdürülebilir yapısının devam etmesi için krediden uzak durulması gerekir. Geçmişte bu kurumun öz kaynakları kullanılan kredi faizine gitmiştir. Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz tarafından bu yıl ödeyebileceğimiz miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verilmiştir” dedi.
Kooperatif ve ortaklarla zor yılın üstesinden geleceklerini ifade eden Asa, “10 yıldan bu yana kota uygulaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl rekolte beyan miktarı üzerinden alım yapıldı. Sadece 5 yıl boyunca çok az ürün teslim eden ortaklarımız sıkıntı yaşamıştı. Rekolte beyanları Marmarabirlik’in alım planından uzak olursa, kısıtlama da kaçınılmaz oluyor. Bu yıl bizim için ayrı bir deneyim yılı oldu” dedi.
Son iki yılda 102 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üretici ortaklara çok büyük destekler verildiğini, 2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı yapıldığını belirten Asa şunları söyledi: “Her zaman üreticimize sahip çıktık. Geçtiğimiz yıl üreticilerimiz çaresiz kaldığında Marmarabirlik olarak imkanları zorladık ve kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bu yıl sıkıntıların asıl sebebi, geçtiğimiz yıl ince tane stok devrinden kaynaklanmaktadır. Bir önceki ürün alım kampanyasında 5 TL’ye aldığımız ürün, bugün piyasada 3 TL’ye satılmakta ve Marmarabirlik sadece alım fiyatından her kilogramda 2 TL zarar etmektedir. Ayrıca kısıtlamanın yapılmasına etken olan en önemli sebep, ortaklarımızdan gelen 85 bin ton rekolte beyanıdır. Eğer 5560 bin tonlarda rekolte beyanı gelmiş olsaydı bu kısıtlama olmayacaktı”
Ürün alım ve fiyat politikaları hakkında da açıklamada bulunan Hidamet Asa, “Marmarabirlik geçtiğimiz yılın fiyatlarını muhafaza ederek avans fiyat olarak açıklamış ve üreticisini sigorta altına almıştır. Piyasa fiyatlarında bir artış söz konusu olması durumunda üzerine ilave yapılacaktır. Ortaklarımızın teslim edecekleri ürün miktarı, kooperatife son beş yıl boyunca verdikleri miktarın toplamının beşe bölünmek suretiyle belirlenmiştir” dedi.
Göreve geldikleri 2010 yılından bu yana 1 TL kredi kullanmadıklarını belirten Başkan Asa, “Kredi kullanarak ürün alımı yapılırsa faiz sarmalına girilir ve kurum çok büyük zarar görür. Kredi kullanarak ürün aldığımızı düşünelim. 100 Milyon TL kredi kullanmış olsak, bugünkü faiz oranları üzerinden hesaplanırsa, sadece faizden kaynaklı ürün satışlarımıza kg başına 1 TL maliyet olarak yansıyacaktır. 2010'dan bugüne kadar Marmarabirlik hiç zarar etmedi, sürekli kar etmiştir. Eğer her yıl zarar etseydi, nasıl ürün alacak ve ürün bedelleri nasıl zamanında ödenecekti? Nasıl gübre ve zirai ilaç dağıtımı yapılacak? Kooperatiflere 30 bin ton yeni depolama tesisleri nasıl yapılacaktı? Marmarabirlik’in sürdürülebilir yapısı mutlaka devam etmelidir. Eğer bir sıkıntı yaşanırsa, hem Birlik, hem kooperatifler hem de üreticimiz bundan büyük zarar görür. Gün, Marmarabirlik’e sahip çıkma günüdür. Buradan ortaklarımıza sesleniyorum. Geçtiğimiz yıl ürün alım fiyatlarını belirleyen aynı Yönetim Kurulu değil miydi? Bir sıkıntı yaşandı mı? Bu sene zor bir yıl. İmkanlarımız olsa, aynı Yönetim Kurulu neden ortaklara sıkıntı yaşatsın” diyen Asa, “Bugün ‘şu fiyatla al, sınırsız alım yap, parasını da peşin öde’ diyenler,yarın bir sıkıntı yaşandığında, ‘kooperatifi zarar ettirdiniz’ diyerek ilk önce tepkiyi onlar koyacaklardır. Sırtında yumurta küfesi olmayanlar için konuşmak çok kolay. Hesap kitap yapmadan popülist yaklaşımlar, bu kuruma geçmişte çok büyük yaralar açtı. Bu yaraları ancak sarabildik. Tekrar yara açılırsa bu yara bir daha kapanmaz” ifadelerini kullandı.
Hidamet Asa, “İnce dane depodan 3,5 TL’ye satılırken, Marmarabirlik’te tavan avans fiyat 12.60 TL, taban avans fiyat 5,20 TL, 350380 kalibre arası ezmelik 4.20 TL, yağlık da 3.50 TL olarak belirlenmiştir ” diyerek sözlerini tamamladı.

BURSA

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Miğferle askeri öldüren astsubay, FETÖ suçlamasından beraat etti
YEREL HABERLER Miğferle askeri öldüren astsubay, FETÖ suçlamasından ...
(ÖZEL) Bursa'nın yetenekli topçularına Barcelona'dan ikinci özel davet
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bursa'nın yetenekli topçularına Barcelona'dan ...
Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı 
YEREL HABERLER Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı 
Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı
YEREL HABERLER Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı
(Özel) Hırsızlardan bıkan köylü, armut bahçesinde sabaha kadar nöbet tutuyor Tanesi 1 kilo gelen armutlar çalınmasın diye ateş yakıp sabaha kadar devriye atıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Hırsızlardan bıkan köylü, armut bahçesinde ...
Gelin ve damattan asker selamı Bursa’nın Karacabey ilçesinde dünya evine giren genç çift, asker selamı ile evliliğe ilk adımı attı
YEREL HABERLER Gelin ve damattan asker selamı Bursa’nın Karacabey ...
Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldü
YEREL HABERLER Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik ...
Gemlik’te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gemlik’te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Uludağ’da korkunç ölüm, ekipler seferber oldu Kayalıklardan düşüp ölen arkadaşının başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Uludağ’da korkunç ölüm, ekipler seferber ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Cip tarlaya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Cip tarlaya uçtu: 3 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Balık tutarken gözüne saçma isabet etti 
YEREL HABERLER Balık tutarken gözüne saçma isabet etti 
Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ...
Meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı
Avcılardan Mehmetçiğe tam destek Keklik sezonu açıldı
YEREL HABERLER Avcılardan Mehmetçiğe tam destek Keklik sezonu açıldı
Başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı sporcular ödüllendirildi
Büyükşehir’in motivasyon kampı başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in motivasyon kampı başladı
Kent Konseyi’nden cezaevindeki çocuklara yardım eli
YEREL HABERLER Kent Konseyi’nden cezaevindeki çocuklara yardım eli
Dündar köy fırınında ekmek pişirdi Köy kadınlarından doğal köy ekmeği
YEREL HABERLER Dündar köy fırınında ekmek pişirdi Köy kadınlarından ...
Hatice Kübra’dan bronz madalya
YEREL HABERLER Hatice Kübra’dan bronz madalya
Havacılık festivalinde renkli görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Havacılık festivalinde renkli görüntüler oluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Karacabey’e yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Karacabey’e ...
Tarlada öldürülen çiftçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Tarlada öldürülen çiftçi toprağa verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X