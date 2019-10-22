(ÖZEL) Bursa'nın yetenekli topçularına Barcelona'dan ikinci özel davet

Bursa'daki sokak aralarında top koşturan minik futbolcuları bir arada toplayan Nilüfer Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl ilk kez dahil olduğu Barcelona CUP'ta mücadelesiyle takdir toplarken, bu yıl da İspanyol devi Barcelona Kulübü'nden turnuva için özel davet aldı. Türkiye'yi tek temsil edecek takım olacak Nilüfer FK'da hazırlıklar tamamlanırken, teknik heyet ve oyuncular başarı ile döneceklerine dair inançlarını koruyor.
BURSA
22 Ekim 2019 Salı
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