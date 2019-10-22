Mudanya Liman Başkanlığından organ bağışı

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Mudanya Liman Başkalığı, amatör denizci ve kısa mesâfe telsiz ehliyeti almaya gelenlere organ ve doku bağış belgesi düzenledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Organ Bağışı Kalpten Gelen Bir Iyiliktir" sloganı ile Mudanya Liman Başkanlığı ile ortak bir çalışma başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından amatör denizci belgesi ve kısa mesâfe telsiz belgesi alan vatandaşlara organ bağışının önemini anlattı. Gönüllü olanlara organ ve doku bağış kartları imzalatıldı.

Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, “Böylesine mühim bir konuda öncülük etmekten büyük mutluluk duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Belgelerini almaya gelen kursiyerlerimizin gösterdikleri ilgi bizleri ayrıca mutlu etti” diyerek, herkesi organ ve doku bağında bulunmaya çağırdı.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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