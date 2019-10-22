Bursaspor'dan 'Ali Akman' açıklaması

Bursaspor Kulübü, genç yıldız Ali Akman ile ilgili çıkan transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde oluşturulmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig'e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi.
BURSA
22 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:51
- GÜNEŞ 07:14
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 15:53
- AKŞAM 18:23
- YATSI 19:41