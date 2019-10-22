Askeri miğferle öldüren astsubay FETÖ'den beraat etti

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da askerin kafasına miğferle vurarak ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen astsubay, FETÖ/PDY üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında ocak ayında 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden eski astsubay başçavuş Osman H.'nin 7 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Askeri Veterinerlik Okulu'nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ı nöbeti sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde olduğu belirlendi. Tutuklu bulunan Osman H., ifadesinin ardından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan da tutuklandı.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Osman H. son kez hakim karşısına çıktı. Osman H., hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatine karar verdi. Bu davadan tahliyesine karar verilen Osman H., er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğferle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis cezası sebebiyle cezaevinde bulunuyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen beraat kararına Bursa Bölge Mahkemesi'ne itiraz etti.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:23

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.