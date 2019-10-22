Gelin ve damattan nikah sonrası asker selamı

BURSA´nın Karacabey ilçesinde dünyaevine giren Merve Çeşni ile Hakan Yalazı, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan´ın kıydığı nikahın ardından konuklara asker selamı verdi.

Merve Çeşni ile Hakan Yalazı´nın düğünü Karacabey Düğün Salonu´nda yapıldı. Çiftin nikahını Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kıydı. Nikah töreni sonrası yeni evli çift, konuklara dönerek asker selamı verdi. Bu hareketin ardından salonda duygu dolu anlar yaşandı. Belediye Başkanı Ali Özkan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla asker selamı veren çifte teşekkür etti.

'ASKERLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Belediye Başkanı Ali Özkan, törenin ardından yaptığı açıklamada, genç çiftin hareketinin kendisini hem duygulandırdığını hem de çok mutlu ettiğini belirtti. Türkiye´de herkesin Mehmetçiğin yanında olduğunu ifade eden Özkan, "Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere, vatani görevini yapmakta olan tüm askerlerimize duacıyız. Onların her daim yanında olduğumuzu göstermek istedik. Güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun'' dedi.



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