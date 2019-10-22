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Şadırvanlı Han yeniden hayat buldu Başkan Dündar: “Bursa için kalıcı işler yapıyoruz”

İHA

Osmangazi Belediyesi, Şadırvanlı Han'da başlattığı rekonstrüksiyon çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Tarihî Kayhan Çarşısı'nda yer alan Şadırvanlı Han'ın ayağa kaldırılmasıyla birlikte, bölge yeniden tarihî bir görüntü kazandı.

Şadırvanlı Han yeniden hayat buldu Başkan Dündar: “Bursa için kalıcı işler yapıyoruz”

Osmangazi Belediyesi, Şadırvanlı Han’da başlattığı rekonstrüksiyon çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Tarihî Kayhan Çarşısı’nda yer alan Şadırvanlı Han’ın ayağa kaldırılmasıyla birlikte, bölge yeniden tarihî bir görüntü kazandı.
Bursa’nın kültürel mirasını özgün kimliğine kavuşturmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, tarihî dokuyu koruyarak, geleneksel Bursa evlerinin gelecek nesillere aktarılması için çalışıyor. Bugüne kadar binlerce yıllık geçmişi olan Bursa’da, yüzlerce tarihî ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkartan Osmangazi Belediyesi, 19’uncu yüzyıl başlarına âit sivil mimarlık örneği yapı olan Şadırvanlı Han’ı da eski ihtişamlı günlerine kavuşturuyor. Yıllardır âtıl vaziyette kalan han, geçen yıl başlatılan rekonstrüksiyon çalışması ile yeniden hayat buldu. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen Şadırvanlı Han'da çalışmalar büyük ölçüde bitti. Hizmete açıldığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan tarihî handa, dükkânların yanı sıra sergi ve toplantı salonları da yer alacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şadırvanlı Han’ın Kayhan Çarşısı’na önemli bir değer katacağını ifade ederek, “2009 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa’nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Tarihî bölgelerimizi adeta turizm merkezine dönüştürdük. Yapmış olduğumuz yatırımlar asla boşa gitmiyor. Bursa’mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Bize düşen görev, şehrimizin tarihî ve kültürel güzelliklerini ortaya koymaktır. Bunu da başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bursa’nın tarihî yönüyle ön plana çıkmasını sağlıyoruz” dedi.
Bursa’nın tarihî ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Bizler bu zenginliklerin kaybolmaması, yeniden ayağa kaldırılıp yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için büyük bir çaba harcıyoruz. Türkiye’de tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkma denilince akla ilk Osmangazi Belediyesi gelir. Bu alanda birçok ödüle sahip bir belediyeyiz. Rekonstrüksiyon çalışmalarında büyük yol kat ettiğimiz Şadırvanlı Han, içerisinde yer alan dükkanları, sergi ve toplantı salonları ile sosyal ve kültürel hayata renk katacak, tarihi çarşımızı canlandıracak” dedi.
“Bizim reklam anlayışımız hizmettir”
Restorasyonu sadece binaları yenilemek olarak görmediklerini ifade eden Dündar, “Biz restore ettiğimiz yapılarla ekonomiye, kültüre, sanata, sosyal hayata katkı sağlayabilecek değer üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa için kalıcı işler, kalıcı eserler yapıyoruz. Kayhan’dan Hisar’a kadar her yerde Osmangazi imzası var. Bizim reklâm anlayışımız hizmettir" diye konuştu.

BURSA

22 Ekim 2019 Salı

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