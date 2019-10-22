Kuyuya düşen inek kurtarıldı

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sahibinin otlaması için saldığı inek yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü. İneğini kurtaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya inip, ineği halatla bağladıktan sonra vinçle kuyudan çıkardı. İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti.
BURSA
22 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:51
- GÜNEŞ 07:14
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 15:53
- AKŞAM 18:23
- YATSI 19:41