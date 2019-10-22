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Çocuklara içki içirildiği iddiasıyla velayet davası başladı

DHA

BURSA´da Serkan D.´nin, eski eşi Y.Ç.´nin 11 yaşındaki kızları C.Z.D.´ye içki içirdiği iddiasıyla açtığı velayet davasının görülmesine başlandı. Y.Ç.´nin avukatı, C.Z.D. ile müvekkilinin ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki oğulları ve kocası A.Ç.´nin ilk eşinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızlarının içki içerken çekildiği iddia edilen görüntülerin şaka amaçlı olduğunu savundu.
Bursa´da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.´den boşandı. Çiftin o dönem 1 yaşında olan kızlarının velayeti anne Y.Ç.´ye verildi. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlenen Y.Ç.'nin bu evliliğinden de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Serkan D., 11 yaşındaki kızı C.Z.D. ile görüşürken, kontrol ettiği cep telefonundaki görüntüler karşısında şaşkına döndü. Serkan D., C.Z.D.'nin içki içtiğine dair görüntüleri fark etti. Serkan D. ayrıca A.Ç.´nin diğer evliliğinden olan 13 yaşındaki kızı ile çiftin 2,5 yaşındaki oğullarının içki içirdiğine dair görüntülerle de karşılaştı. Bunun üzerine Serkan D., Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun ardından A.Ç. ve eşi Ç.Y. gözaltına alındı. C.Z.D.´nin geçici olarak velayeti babaya verildi. Bu olaydan bir süre sonra C.Z.D., polisi arayıp, babası Serkan D.´nin kendisine baskı yaptığını ve darbettiğini öne sürdü. Bunun üzerine C.Z.D., Çocuk Esirge Kurumu´nun Sırameşeler'deki Sevgi Evleri´ne yerleştirildi. Ardından da anneannesine verildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Serkan D., kızının velayetinin kendisine verilmesi için Bursa 12´nci Aile Mahkemesi´nde dava açtı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına Serkan D. ile tarafların avukatları katıldı.
Serkan D.'nin avukatı Tuğçe Dökmeci, "Çocuk kuruma yerleştirilmişti. Kurum tarafından bize verilen bir kısım bilgiye göre çocuk anneanneye teslim edilmiştir. Çocuğun önceki karar doğrultusunda kurumda kalmasını talep etmekteyiz" dedi.
'GÖRÜNTÜLER ŞAKA AMAÇLI'
Y.Ç.'nin avukatı Hüsnü Şahin Bülbül ise, "Bu dava basın ve kamuoyu baskısıyla açılmıştır. Resim ve videolar 4-5 sene öncesine aittir. Bu görüntüler şaka amaçlıdır. Mahkemenin dosya kapsamında yeterli bilgi ve belge olmadan geçici velayetin davalı tarafa verilmesi doğru değildir. Bu karardan dönülmesini istiyoruz. Müşterek çocuğun yurtta kaldığı zaman tuttuğu günlük vardır. Burada psikolojik olarak sıkıntı çektiği anlaşılıyor. Kendi çocuğunun bulunduğu görüntüleri yayması, hayatın olağan akışına uygun değildir. Burada amaç anneye acı çektirmektir" diye konuştu.
'ÇOCUĞUN ANNEANNEDE KALIP, KALMADIĞI ARAŞTIRILACAK'
Mahkeme hakimi Deniz Vidinel, davalı tarafın yetki itirazının Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve Bölge Adliye Mahkemeleri'nin içtihatları doğrultusunda reddine, şahitlerin dinlenmesine, Sırameşeler'deki Sevgi Evleri'ne yazı yazılarak çocuğun anneanneye teslimi hususunda yasal dayanaklarının bulunup, bulunmadığının sorulması, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak çocuğunun anneannesinde kalıp, kalmadığının kontrol edilmesi, birlikte yaşamıyor ise evleri arasındaki farkı ve hayat standartlarının araştırılmasına karar verip duruşmayı Aralık ayına erteledi.
'MANEVİ ANLAMDA ÇOCUĞA VE MÜVEKKİLE PSİKOLOJİK BASKI YAPILDI'
Duruşma çıkışında açıklama yapan Avukat Tuğçe Dökmeci, "Yaşı küçük olduğu için 10 yıl önceki boşanma davasında çocuk anneye verildi. Müvekkilimiz ile birlikte daha önce Uşak Aile Mahkemesi´ne velayet davası açmıştık. Karşı taraf bizimle irtibata geçerek bundan sonra kişisel görüşmelerinizde size sıkıntı çıkartmayacağız, müşterek çocuğu istediğiniz zaman göreceksiniz dediler. Bu yüzden biz karşı tarafla protokol imzaladık. Bir yıllık süreç içerisinde saat 09.00´da anneye teslimi yazdığı için getireceksiniz dediler. Kağıt üzerindeki protokole uyuldu. Manevi anlamda çocuğa ve müvekkile psikolojik baskı yapıldı" dedi.
'ŞİDDAT İDDİASI KESİNLİKLE YALAN'
Serkan D. ise, "Çocuğuma kavuşmuşken karşı tarafın yaptığı oyunlarla kızım devlet korumasına alındı. Oradan da usulsüz şekilde anneanneye verdiler. Anneanne, bu çocukların içki içirildiğini, alkollü mekanlara götürüldüğünü bilen kişi. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. Karşı tarafın şiddet iddiası kesinlikle yalan. Çocuğum darp raporuna gitti, vücudunda çizik bile yoktu. Tabure atma iddiası da kesinlikle yalan. Komşuya sığınma olayı yoktur. Onlara oturmaya gitti" diye konuştu.

BURSA

22 Ekim 2019 Salı

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