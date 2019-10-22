Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Mehmetçiğe selam

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Büyükşehir Belediyesi, Birlik Vakfı Bursa Şubesi ve öğrenci toplulukları, yeni başlayan öğrenciler için ‘üniversitene hoşgeldin şenliği’ düzenledi.

Görükle Kampüsü Mediko Binası önünde gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenler, personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Kılavuz, üniversite yönetimine 6 ay önce geldiklerini hatırlatarak, “İlk anda öğrenciye dokunan küçük rötuşlar yaptık. Sistemi değiştirmedik. Aynı sistem, aynı yöneticiler, aynı personel ve aynı öğrencilerle devam ettik. Ancak insan ve öğrenci odaklı bir anlayışı sahip oluyorsanız, o takdirde iyileştirme yapma imkanına sahip oluyorsunuz demektir. Yeni gelen öğrencilere Mevlana’nın pergel metaforunu hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi pergelin bir sabit bir de hareketli ayağı var. Ülkemizde üniversite gençliğinin sabit ayağı; kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan, milli ve manevi değerlerimizle yoğurulmuş değerler bütünü olmalıdır. Hareketli ayağımız ise; modern ve çağdaş dünyayı anlayan ve anlamlandırabilen ve çözümler konusunda düşünen, düşündüklerini de eyleme koyan bireyler olmaktır. Bu iki ayağı birlikte götürmek durumundayız. Eğer böyle yetişirseniz, İslam ve Türk dünyasının yanı sıra tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu bir genç profiline sahip olursunuz” dedi.



"Öğrenci bizim velinimetimizdir"

Üniversitenin hedefleri konusunda da açıklamalarda bulunan Kılavuz, “Biz öğrenci dostu sloganıyla göreve başladık. Çünkü öğrenciler bizim eski tabirle velinimetimiz. Öğretim üyesi olmak, üniversitede görev yapmak gibi bir nimete mazhar olduğumuzun bilincindeyiz. O halde bu nimetin sebebi öğrencilerimizin var olmasıdır. Öğrenci varsa hoca vardır, öğrenci varsa personel vardır. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Okullar olacak, üniversiteler olacak, öğrenciler olacak. Problemler de olacak ama bu problemleri çözme azmi ve kararlılığı da olacak. Bu kararlılıkla çalışacak ve üniversitemizi memnun kalınan üniversiteler ligine çıkarmak için canla başla çalışmak azmindeyiz. Tüm yeni öğrencilerimize hoşgeldiniz diyorum ve üniversitemizin 4 yıl boyunca doya doya hissedecekleri bir yuva olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise, konuşmasına yeni öğrencilere 'hoşgeldiniz' diyerek başladı. Gençliğin, insanlığın en kıymetli hazinesi olduğunu kaydeden Çelik, “Gençlik bizim geleceğimizdir. Ecdadımızın sahip çıktığı vatan topraklarını yarın daha müreffeh hale getirecek olanlardır. Büyük ve güçlü Türkiye ideali, onların milli ve manevi değerlere bağlılığı, İnsana ve doğaya saygısı, fikri ve kültürel anlamda donanımlı olmalarına bağlı olarak gerçekleşecektir. Bizler gençlerimizin medeniyet şuurlarına sahip, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilecek, özgüvenli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü imkânı hazırlamakla mükellefiz. Bursa Uludağ Üniversitesi de bu misyon ile çalışan kentimizin ve ülkemizin en önemli kurumlarındandır” şeklinde konuştu.



Şehit öğretmenler ve Mehmetçik unutulmadı

3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği üniversitene hoşgeldin şenliğinde öğrenci toplulukları da tanıtım stantları açtı. Genç Birlik Bursa Şubesi tarafından açılan stantta ise tamamen öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Stantta görev alan öğrenciler, elde edecekleri gelirlerle şehit öğretmenler Serhan Akyaz ve Mahmut Çatalkaya'nın anısına, Anadolu’nun farklı illerindeki köy okullarına yardım edecekleri bilgisini verdi. Ayrıca Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe ve tüm Türk Silahlı Kuvvetlere destek olmak amacıyla etkinlikte bulunan herkes ‘asker selamı’ verdi.

Açılış töreninin sonunda Kılavuz, Çelik ve Bayraktar tarafından Şehit Öğretmen Mahmut Çatalkaya’nın oğlu Ömer Çatalkaya’ya vefa duygularını temsilen plaket takdimi gerçekleştirildi. Heyet daha sonra alanda açılan stantları ziyaret etti. 3 gün boyunca sürecek şenliklerde çok sayıda etkinlik ve sürpriz hediye çekilişleri gerçekleştirilecek.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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