Bu resimler okunuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğindeki sergide, tuval üzerine kabartma harflerle işlenen resimler, görme engellileri de sanatla buluşturdu. Serginin ziyaretçileri Braille alfabesiyle yapılan resimleri dokunarak anlamaya çalıştı.

Birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla bilimi 7’den 70’e toplumun bütün kesimlerine sevdiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi, bu kez kapılarını sanatta engelleri kaldıran ‘Erişilebilir Sergiye’ açtı. Resim Öğretmeni Renziye İsmihan tarafından yapılan ve Trakya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Büşra Altun tarafından yapılan resimler, görme engelli vatandaşların resim sanatına eşimi önündeki engelleri tamamen ortadan kaldırdı. Mitat Enç Özel Eğitim Ortaokulu’ndan gelen çocuklar, sergideki resimlere dokunarak, tuvale işli Braille alfabesi sayesinde görmedikleri resimleri anlamaya çalıştı. Velilerinin de yardımıyla sergideki bütün resimleri tek tek inceleyen çocuklar, bir anlamda okudukları resimleri anlama imkanı buldu.

Eserlerini sergileyen Resim Öğretmeni Renziye İsmihan ve arkadaşı Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Büşra Altun, Bursalıların sergiye gösterdiği ilgiden oldukça memnun. Resimlerini daha erişilebilir kılmak için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiğini belirten Renziye İsmihan, “Yaptığım resimleri anlayamayan tek kitle görme engellilerdi. Ben de onlar için tuvale Braille alfabesi işledim. Bunu yardım maksatlı değil, tamamen onların hakkı olduğunu düşündüğüm için yaptım. Bu sayede onlar da resmi okuma imkânı buluyorlar” dedi.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:23

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.