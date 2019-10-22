Osmangazi’de su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve civarında 23.10.2019 ile 13.11.2019 tarihleri arasında 08:0017:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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