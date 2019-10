Türk tekstili yerli ve milli üretimle dünyada söz sahibi olacak

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ArGe Merkezi (BUTEKOM) ve TÜBİTAK iş birliğiyde düzenlenen "Techxtile StartUp Challenge" başladı.

Açılışta konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, “Birden çok paydaşın katkısıyla geçekleşen bu program; yenilikçi fikirlerin yatırımcıyla buluşmasına, firmalar arası verimli etkileşime ve uluslararası ortaklıklara kapı aralayacaktır. Tekstil sektörü istihdam ve ihracatta gururumuz. Sektörü daha da ileri taşımak adına ciddi destek veriyoruz. Katma değerin artması çok önemli. Bu organizasyonlar da bu amaca hizmet ediyor. Finale kalan girişimcilerden dereceye girenler mutlaka önümüzdeki günlerde başarılı işler ortaya koyacaktır” dedi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde girişimciliğe ve ArGe ekosisteminin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Bakan Varank, “Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirme yapacağız. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istiyoruz. Yurt dışından gelen girişimciler için hoş geldin paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarımızla çalışacağız” şeklinde konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü, “KOSGEB’in Girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak.”

Techxtile Start Up Challenge ile sektörümüzün ulusal ve uluslararası rekabetini güçlendirecek inovatif projelerin, girişimcilik ekosistemine kazandırılması konusunda çok önemli bir adımın atıldığını söyleyen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündüğümüz Techxtile Startup Challenge için şehrimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç” dedi.

Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, tercihen bir ekip ruhuyla hazırlanan, milli ve yerli üretimi destekleyen proje başvurularını aldıklarını belirten UTİB Başkanı, “Proje sahiplerine girişimcilik/inovasyon eğitimi ve mentorluk gibi destekler sağlıyoruz, onları potansiyel müşterileriyle buluşturuyoruz, onları bu süreçte şirketleştirip ve zaman içerisinde öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle daha da yukarılara taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, en çok ihracat yaptığımız ilk 3 sektörden biri konumunda olduğu bilgisini veren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılında 14,4 dolarlık kilogram başına değeriyle de en yüksek katma değerli sektörlerimizden birisi olduğunu vurguladı.Tekstil ve Hammaddeleri sektörünün de benzer şekilde 4,3 dolarlık kilogram değeri ile toplam ortalamamız olan 1,3 doların üzerinde ciddi bir katma değer barındırdığını belirten Gülle, "Bugün tam 223 ülke ve bölgede “Made in Turkey” etiketli ürünlerimiz raflarda yer alıyor" dedi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ihracatçı birlikleri ile İnovasyonun ve Girişimciliğin tüm ülkeye yayılması için aralarında Bursa’nın da bulunduğu 10 ilde Girişim Evleri oluşturduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugüne kadar 650’den fazla girişimci yetiştirdik. Her bir girişimcimize ayrı ayrı eğitimler verdik. İnosuit programındaki 480 öğretim üyesi ve uzmanla, ihracatçı firmalarımıza, inovasyon ve girişimciliğe yönelik mentorluk hizmeti sağlıyoruz. Azimli girişimcilerimiz de verdiğimiz desteklerin katkısıyla birçok başarıya imza atıyorlar, uluslararası ödüller alıp, ihracatlarını katlıyorlar” dedi.

İbrahim Burkay: Bursa, değişimi en iyi okuyan şehirlerden biri

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “11 yıl önce tekstil ve konfeksiyon sektörleri özelinde gerçekleştirdiğimiz “ArGe Proje Pazarı Zirvesi”, ilk olmanın getirdiği zorluklara ve olumsuz algılara rağmen hedeflediğimiz dönüşümü gerçekleştirerek Türkiye’ye örnek olmayı başardı. Düzenlemiş olduğumuz proje yarışmalarının sonucunda teknoloji tabanlı girişimlerin oluştuğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. 2009 yılından bu yana düzenlenen Proje Pazarına 10 yılda 2.300 projenin ulaştığını ve bu projelerin %5’inin ticarileşme aşamasına geldiğini söyleyen Burkay sözlerini şöyle sürdürdü, “ArGe ve inovasyonu temel aldığımız proje pazarımıza 10 yılın sonunda yenilikçi bir bakış açısı getirdik ve proje pazarımızı StartUp Challenge konseptine dönüştürdük. Edindiğimiz tecrübe ve değişen rekabet şartlarıyla birlikte yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz “TechXtile StartUp Challenge” ile inanıyorum ki klasik yatırımcı profili startuplara yönelirken, ufuk açan fikirler sermayeyle buluşacak.”

Tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla yapılan Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi Ödül Töreni de Techxtile StartUp Challenge programı kapsamında yapıldı. Akbaşlar Tekstil, Barutçu Tekstil, Bossa, Bursalı Tekstil, Elyaf Tekstil, Erak Giyim, Gamateks, Işıksoy Tekstil, İskur Tekstil, Kipaş Mensucat, Korteks Mensucat, Küçükçalık Tekstil, Organik Kimya, Polyteks, Sun Tekstil, Turkuaz Tekstil, Yeşim Tekstil firmaları Tekstil İnovasyon Ligi Ödülü sahibi oldu.

